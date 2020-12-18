Порошенко встретился с генералом Марченко

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с киборгом, генералом Дмитрием Марченко, который считается подозреваемым в деле о бронежилетах. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

Порошенко отметил, что считает дело против Марченко сфальсифицированным и акцентировал внимание на том, что за последний год преследование участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стало системным.

«Если бы это был только ваш случай, или мой случай, а это и Риффмастер, и Таня Черновол, и Маруся Зверобой, и София Федина. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитированы», - отметил Порошенко.

В свою очередь, Марченко отметил, что досудебное следствие закончено, и он будет инициировать уменьшение залога.

«Досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога. Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд, и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются», - говорит Дмитрий Марченко.

Напомним, в 2019 году Петр Порошенко дал 19 млн гривен на внесение залога за Марченко, еще один миллион за три дня собрали активисты.