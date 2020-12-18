Сообщено о подозрении нотариусу, незаконно "сменила" руководство Одесского национального медицинского университета

Речь идет об объявлении и.о. ректора Юрия Сухина.

Нотариусу Одесского городского нотариального округа сообщили о подозрении по факту незаконного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета.

Она определила исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения Украины, то есть не имело права занимать указанную должность. Про это сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Речь идет о признании и.о. ректора Юрия Сухина - председателя профкома и соратника уволенного в 2018 году, но сейчас уже снова ректора Валерия Запорожана.

"При этом нотариуc знала, что поданные ей документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также уставу Одесского национального медицинского университета", - отметили в Офисе генпрокурора.

Подозрение объявлено по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Напомним, что руководство ОНМедУ было сменено в 2018 году. С 1994 года его возглавлял Валерий Запорожан, но Минздрав уволил его за то, что тот не допустил министерскую проверку. Проверка должна была выяснить общую ситуацию в университете и работу Запорожана, так как министерство получило большое количество жалоб на него.

Исполнять обязанности ректора стал заведующий кафедрой психологии Константин Аймедов, но некоторое время его не допускали на рабочее место.

Проверка Минздрава, которая все-таки смогла попасть в вуз, обнаружила несколько грубых нарушений.

Незадолго до публикации результатов проверки Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава о назначении Константина Аймедова и.о. ректора. Уже 31 августа Валерий Запорожан вернулся в университет и собрал ученый совет, который выбрал другого руководителя - председателя профкома и соратника Запорожана Юрия Сухина. Минздрав заявил о совершении преступления государственными регистраторами, которые внесли данные о смене руководителя в ЕГР, и 7 сентября назначил проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину на должность и.о. ректора.

27 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Юрия Сухина, и приказ Минздрава о назначении и.о. ректора Владлены Дубининой потерял силу, но судебная волокита продолжилась. Последнее постановление было принято 5 ноября 2019 года. Согласно решению суда, государственным регистраторам запрещается вносить изменения в ЕГР - это одно из ключевых решений, которое блокирует любое вмешательство в работу университета со стороны Минздрава. Руководителем ОНМедУ, по данным ЕГР, тогда оставался Юрий Сухин, несмотря на то, что Министерство юстиции Украины отменило решение о регистрации в ЕГР самопровозглашенного руководителя.

26 ноября экс-ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан вновь провозглашен победителем выборов главы учебного заведения. Наблюдатели заметили, что студенты фотографировали бюллетени и показывали результат голосования преподавателям.