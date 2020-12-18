Заместителю Ермака Олегу Татарову сообщили подозрение в деле Микитася

Его подозревают в причастности к предоставлению взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топ-чиновник государственной компании «УкрБуд» - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный собственник ООО «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

Информацию о согласовании подозрения сегодня сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Татаров назвал главу НАБУ Артема Сытника "государственным преступником, сводящим счеты", и заявил, что готов судиться и доказать свою невиновность.

Напомним, 2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

Отмечалось, что в результате действий генпрокурора Ирины Венедиктовой детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ , этим должностным лицом является Олег Татаров.

В свою очередь, Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований. Решение принял судья Сергей Вовк. В САП заявили, что он не имел на это полномочий.