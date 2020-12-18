За счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр Кличко

Столичные врачи оказывают медицинскую помощь всем больным, которые в ней нуждаются. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ .

Он отметил, что столичные врачи делают сегодня все возможное, чтобы оказывать помощь всем больным – по плановым и неотложным госпитализациям.

«Очень важно, чтобы все понимали: вопрос о необходимости, например, оперативного вмешательства может решить только врач. Он оценивает состояние пациента и принимает решение: нужна ли операция немедленно, можно ли ее сделать потом. Даже если жизни человека ничего не угрожает, но операция предупредит тяжелые последствия для здоровья и реабилитации, – ее обязательно сделают. Например, хирургические вмешательства по эндопротезированию. С одной стороны, больной сустав, требующий замены, не представляет угрозы для жизни. А с другой – постоянная боль и невозможность свободно двигаться приводит к страданиям. Поэтому таких пациентов киевские врачи оперируют», – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в обычном режиме работают и онкологи. За 9 месяцев этого года в Киевском городском онкоцентре лечение получили более 24 тыс. пациентов. Осуществили более 4700 операций. Больные получают химио- и лучевую терапию.

Не изменился и график работы столичных нейрохирургов и кардиохирургов. С начала 2020 года в Киеве совершили около 2000 вмешательств на сердце. В том числе и тех, которые делают с помощью самых современных технологий.

«Например, на базе Александровской больницы сделали 20 операций по имплантации аортального клапана без разреза грудной клетки – через бедренную артерию. Эта дорогостоящая процедура; цена одного клапана – 900 тыс грн – для киевлян была бесплатной. А несколько дней назад врачи Александровской больницы, уже второй раз в этом году, успешно пересадили механическое сердце. Отмечу, что стоимость такого «нового сердца» – более 4 млн. грн. Но для пациента операция была бесплатной – за счет городской программы «Здоровье киевлян». Сегодня пациент под наблюдением и опекой врачей и чувствует себя хорошо. Напомню, первую такую операцию в Александровской больнице сделали в феврале этого года. И я тогда навещал мужчину, жизнь которому спасло механическое сердце», – резюмировал Виталий Кличко.