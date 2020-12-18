За счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр Кличко

Столичные врачи делают сегодня все возможное, чтобы оказывать помощь всем больным.

За счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Столичные врачи оказывают медицинскую помощь всем больным, которые в ней нуждаются. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

Он отметил, что столичные врачи делают сегодня все возможное, чтобы оказывать помощь всем больным – по плановым и неотложным госпитализациям.

«Очень важно, чтобы все понимали: вопрос о необходимости, например, оперативного вмешательства может решить только врач. Он оценивает состояние пациента и принимает решение: нужна ли операция немедленно, можно ли ее сделать потом. Даже если жизни человека ничего не угрожает, но операция предупредит тяжелые последствия для здоровья и реабилитации, – ее обязательно сделают. Например, хирургические вмешательства по эндопротезированию. С одной стороны, больной сустав, требующий замены, не представляет угрозы для жизни. А с другой – постоянная боль и невозможность свободно двигаться приводит к страданиям. Поэтому таких пациентов киевские врачи оперируют», – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в обычном режиме работают и онкологи. За 9 месяцев этого года в Киевском городском онкоцентре лечение получили более 24 тыс. пациентов. Осуществили более 4700 операций. Больные получают химио- и лучевую терапию.

Не изменился и график работы столичных нейрохирургов и кардиохирургов. С начала 2020 года в Киеве совершили около 2000 вмешательств на сердце. В том числе и тех, которые делают с помощью самых современных технологий.

«Например, на базе Александровской больницы сделали 20 операций по имплантации аортального клапана без разреза грудной клетки – через бедренную артерию. Эта дорогостоящая процедура; цена одного клапана – 900 тыс грн – для киевлян была бесплатной. А несколько дней назад врачи Александровской больницы, уже второй раз в этом году, успешно пересадили механическое сердце. Отмечу, что стоимость такого «нового сердца» – более 4 млн. грн. Но для пациента операция была бесплатной – за счет городской программы «Здоровье киевлян». Сегодня пациент под наблюдением и опекой врачей и чувствует себя хорошо. Напомню, первую такую операцию в Александровской больнице сделали в феврале этого года. И я тогда навещал мужчину, жизнь которому спасло механическое сердце», – резюмировал Виталий Кличко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко обратился в полицию по поводу падения опор освещения на Шулявском мостуКличко обратился в полицию по поводу падения опор освещения на Шулявском мосту
Мэр Кличко призвал депутатов принять бюджет на следующий год без политики и популизмаМэр Кличко призвал депутатов принять бюджет на следующий год без политики и популизма
Ряд «слуг народа» бесплатно получил офисы в связанном с Коломойским бизнес-центре, - "Схемы"Ряд «слуг народа» бесплатно получил офисы в связанном с Коломойским бизнес-центре, - "Схемы"
Степанов заявил о планах вакцинировать всех граждан за счет государстваСтепанов заявил о планах вакцинировать всех граждан за счет государства
Суд назначил Януковичу бесплатного адвоката по делу о расстрелах на ИнститутскойСуд назначил Януковичу бесплатного адвоката по делу о расстрелах на Институтской
Городской голова Белгорода-Днестровского нашел в своем кабинете скрытые видеокамерыГородской голова Белгорода-Днестровского нашел в своем кабинете скрытые видеокамеры
Украина готова увеличить вклад в операции НАТОУкраина готова увеличить вклад в операции НАТО
Кличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку дипломаКличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку диплома
ЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавирусаЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавируса
Кличко вступил в должность мэра КиеваКличко вступил в должность мэра Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости