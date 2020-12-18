Германия подарила украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро

Германия подарила для украинских военных госпиталей медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

"Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины", - сказала посол Анка Фельдгузен сегодня по случаю своего визита в 407-й военный госпиталь в Чернигове.

В посольстве отметили, что в будущем врачи смогут здесь получить доступ к новому компьютерному томографу стоимостью 300 тысяч евро для обследования пациентов с болезнями или последствиями несчастных случаев. Устройство было передано в рамках так называемой Инициативы федерального правительства по повышению дееспособности, которое с ее помощью стремится предоставить возможность партнерам в области политики безопасности и обороны самостоятельно заботиться о собственной и региональной безопасности.

Также новое медицинское оборудование получил и Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове. Сейчас здесь проводятся последние мероприятия по установке ангиографа стоимостью 850 тысяч евро, который позволит внедрить в этом заведении новые стандарты визуальной диагностики.

Кроме этого, в Главном военном клиническом госпитале в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ).

"В прошлом году Главный военный клинический госпиталь в Киеве уже получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро. Как только появятся благоприятные условия, учитывая пандемию коронавируса, врачи и младшие медицинские работники из соответствующих госпиталей получат возможность пройти практику в госпиталях Бундесвера с целью обмена опытом относительно оптимального использования аппаратов и повышения квалификации", - добавили в посольстве Германии.

Напомним, вчера стало известно, что Германия выделит 2 миллиона евро на работу Международного комитета Красного Креста на Востоке Украины. В 2016 г. ФРГ предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине.