Германия подарила украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро

Новое оборудование получили госпитали в Чернигове, Львове и Киеве.

Германия подарила украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро
Фото: пресс-служба

Германия подарила для украинских военных госпиталей медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

"Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины", - сказала посол Анка Фельдгузен сегодня по случаю своего визита в 407-й военный госпиталь в Чернигове.

В посольстве отметили, что в будущем врачи смогут здесь получить доступ к новому компьютерному томографу стоимостью 300 тысяч евро для обследования пациентов с болезнями или последствиями несчастных случаев. Устройство было передано в рамках так называемой Инициативы федерального правительства по повышению дееспособности, которое с ее помощью стремится предоставить возможность партнерам в области политики безопасности и обороны самостоятельно заботиться о собственной и региональной безопасности.

Также новое медицинское оборудование получил и Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове. Сейчас здесь проводятся последние мероприятия по установке ангиографа стоимостью 850 тысяч евро, который позволит внедрить в этом заведении новые стандарты визуальной диагностики.

Кроме этого, в Главном военном клиническом госпитале в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ).

"В прошлом году Главный военный клинический госпиталь в Киеве уже получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро. Как только появятся благоприятные условия, учитывая пандемию коронавируса, врачи и младшие медицинские работники из соответствующих госпиталей получат возможность пройти практику в госпиталях Бундесвера с целью обмена опытом относительно оптимального использования аппаратов и повышения квалификации", - добавили в посольстве Германии.

Напомним, вчера стало известно, что Германия выделит 2 миллиона евро на работу Международного комитета Красного Креста на Востоке Украины. В 2016 г. ФРГ предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
"Евросолидарность" готова подать в суд из-за назначения Шкарлета, - Геращенко"Евросолидарность" готова подать в суд из-за назначения Шкарлета, - Геращенко
Высокий представитель ЕС Боррель примет участие в видеоконференции с украинскими посламиВысокий представитель ЕС Боррель примет участие в видеоконференции с украинскими послами
Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"
Германия выделит 2 млн евро на работу Красного Креста на ДонбассеГермания выделит 2 млн евро на работу Красного Креста на Донбассе
Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНыЕвропейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНы
Совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностяхСовет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностях
Со среды Германия вводит "жесткий" локдаунСо среды Германия вводит "жесткий" локдаун
Маруся Зверобой будет баллотироваться от "Европейской солидарности" на довыборах в РадуМаруся Зверобой будет баллотироваться от "Европейской солидарности" на довыборах в Раду
Порошенко предложил обеспечить вакцинацию для всех украинцев на средства от ЕвросоюзаПорошенко предложил обеспечить вакцинацию для всех украинцев на средства от Евросоюза
Шмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны ЕвропыШмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости