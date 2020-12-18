Шмыгаль рассказал детали Национального плана вакцинации от ковида - собираются вакцинировать 50% украинцев

Основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса, над которым работает Минздрав, является прививание 50% населения, то есть почти 21 млн человек.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы.

"Закупить вакцину для всех одновременно невозможно, поэтому были определены приоритетные группы", - отметил он.

Вакцинировать украинцев от ковида планируют на базе существующих кабинетов вакцинации. По состоянию на декабрь их более 11 тысяч. Врачам планируют делать прививки уже в феврале.

"Предусматривается создание мобильных бригад и привлечение семейных врачей. Первые вакцины ожидаются в феврале, обсуждаем с производителями вакцин и со странами, которые уже закупили или производят препараты. В марте поставят 8 млн доз вакцин в рамках COVAX, средства заложены в госбюджет", - сообщил Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что кроме государственных программ, вакцинироваться от коронавируса можно будет и в частном порядке за свой счет.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в три этапа. На первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцине, то есть количество вакцины будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тыс. человек.

Это будут медицинские работники, бойцы ООС, работники соцсферы, жители интернатов и домов престарелых.

На втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто относится к группам риска. Также это работники учреждений образования, работники структур, обеспечивающих безопасность государства.

На третьем этапе будут вакцинировать уже остальных людей, но это будет тогда, когда будет умеренная доступность вакцины. В частности, будут вакцинировать людей в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболеваемости коронавирусом.