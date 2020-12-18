РоSSия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма

По словам Тарана, РФ препятствует свободному судоходству в Керченском проливе.

РоSSия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма
Фото: gordon.ua

В настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова РоSSийская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка РоSSийской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.

По его словам, РоSSия препятствует свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки РФ подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.

Напомним, в июне Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия. В документе прописаны принципы ядерного сдерживания, которые "гарантируют суверенитет и территориальную целостность государства".

В декабре прошлого года Путин заявил о готовности РоSSии продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без каких-либо условий".

В марте 2018 года Путин посвятил рассказу о новом роSSийском оружии значительную часть своего ежегодного послания Федеральному Собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Президент РФ также заявлял, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай, а остальные - просто сдохнут".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛОРоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛО
Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»
Функции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, - АйвазовскаяФункции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, - Айвазовская
РоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - ГармашРоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - Гармаш
Саперы ГСЧС завершили первый этап по разминированию территории вблизи ГнутовоСаперы ГСЧС завершили первый этап по разминированию территории вблизи Гнутово
РоSSия расширила персональные санкции против УкраиныРоSSия расширила персональные санкции против Украины
Подконтрольный оккупантам суд Крыма оставил в силе приговор добровольцу крымскотатарского батальона МежмединовуПодконтрольный оккупантам суд Крыма оставил в силе приговор добровольцу крымскотатарского батальона Межмединову
РоSSия блокирует выполнение договоренностей в нормандском формате - ЗеленскийРоSSия блокирует выполнение договоренностей в нормандском формате - Зеленский
Степанов отрицает подготовку массового тестирования населения на COVID-19Степанов отрицает подготовку массового тестирования населения на COVID-19
РоSSия размещает ракеты на спорных с Японией Курильских островахРоSSия размещает ракеты на спорных с Японией Курильских островах
Последние новости
Подгружаем последние новости