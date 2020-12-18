РоSSия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма

В настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова РоSSийская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка РоSSийской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.

По его словам, РоSSия препятствует свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки РФ подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.

Напомним, в июне Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия. В документе прописаны принципы ядерного сдерживания, которые "гарантируют суверенитет и территориальную целостность государства".

В декабре прошлого года Путин заявил о готовности РоSSии продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без каких-либо условий".

В марте 2018 года Путин посвятил рассказу о новом роSSийском оружии значительную часть своего ежегодного послания Федеральному Собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".