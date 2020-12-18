Кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов, - Изовитова

"На эти проблемы обращают внимание и международные партнеры Украины".

Адвокатура обеспокоена ситуацией в судебной системе, которая ставит под угрозу защиту интересов и прав человека. Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины сообщила председатель РАУ и НААУ Лидия Изовитова, передают Українські Новини.

Она обратила внимание на то, что серия непродуманных реформ продолжает создавать проблемы как для судей, так и для адвокатов. На эти проблемы обращают внимание и международные партнеры Украины.

«Последствия перманентной судебной реформы, а это, прежде всего, явный кадровый кризис в судебной системе, уже влияет на наши возможности осуществлять эффективную защиту», - подчеркнула глава САУ.

Изовитова подчеркнула, что адвокатура чрезвычайно заинтересована в том, чтобы судебная система в Украине работала стабильно.

«Нам нужны независимые суды, стабильное законодательство о судоустройстве, четкая работа органов судейского управления, профессиональные судьи», - подчеркнула она.

По мнению Изовитовой, эту проблему можно решить только в профессиональном диалоге между сообществами судей, адвокатов, ученых и других заинтересованных сторон.