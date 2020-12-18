НАОКВО вынуждено прекратить рассмотрение заявлений и жалоб о плагиате

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования приняло решение приостановить рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушениях академической добросовестности.

Об этом говорится в заявлении агентства, распространенном в Facebook.

В НАОКВО отмечают, что причиной принятия такого решения стала отмена судами решений о наличии академического плагиата в работах по требованию фигурантов рассмотренных дел.

В агентстве отмечают, что закон "О высшем образовании" возлагает на НАОКВО обязанность реагировать на выявление академического плагиата путем отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. Но при этом законом отмечается, что осуществлять указанные направления деятельности Национальное агентство и его Комитет по вопросам этики должны в порядке, определенном Кабинетом министров.

"Проект такого Порядка отмены решения спецсоветов (именно такой контекст предлагается Законом «О высшем образовании») был разработан Национальным агентством. Он прошел общественное обсуждение и был направлен в Министерство образования и науки Украины. Однако прошло уже более полутора лет - до сих пор этот документ не был вынесен на утверждение КМУ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, почти все фигуранты рассмотренных дел, в работах которых наличие академического плагиата было подтверждено, обратились в суд с требованием отменить решение Комитета по этике и даже запретить рассматривать подобные вопросы в отношении их в будущем.

"Суд при этом не дает оценку доказательствам, свидетельствующим о нарушении академической добросовестности, а использует формальный подход: поскольку дела как будто рассматриваются при отсутствии утвержденного Порядка, соответствующие решения Комитета по этике им отменяются. Наши аргументы о том, что решения Комитета по этике не являются окончательными, фактически речь идет о формировании повестки дня для более позднего рассмотрения этих вопросов Национальным агентством, судом во внимание не принимаются", - сообщают в НАОКВО.

Также в агентстве отмечают, что в каждом новом таком деле НАОКВО позже обращается в апелляционный суд с требованием принять справедливое решение и не запрещать Комитету по вопросам этики делать то, что от него требуется законом.

"Но количество судебных дел растет, что требует все больше времени и ресурсов. Именно по этой причине Национальное агентство приняло решение приостановить рассмотрение дел о нарушении академической добросовестности Комитетом по вопросам этики до установления объективной истины в судах или до принятия необходимой нормативной базы" , - говорится в сообщении Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Напомним, Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

Вчера Рада назначила Шкарлета был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве.