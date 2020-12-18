Украина может стать научной и производственной площадкой лекарственных средств для преодоления пандемии, - посол Германии

По ее мнению, Украина имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов.

Украина может стать научной и производственной площадкой лекарственных средств для преодоления пандемии, - посол Германии
Фото: kiew.diplo.de

Украина может стать научной и производственной площадкой лекарственных средств, необходимых для преодоления пандемии. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

«Это инициатива в рамках немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам нужны в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому», - сказала она.

«И это также шанс для Украины. Потому что Украина географически близка к Европейскому Союзу, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов, и может стать той страной, где эти продукты, я в основном говорю о лекарственных препаратах, но это также и другие категории продуктов, которые могут производиться», - отметила посол .

Анка Фельдгузен отметила, что немецкая медицинская система показала свою эффективность во время пандемии, и призвала Украину продолжать реформу системы здравоохранения.

«Если сопоставить Германию и Украину, внедривших в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Украина и Германия. В результате наши системы здравоохранения не были перегружены в ходе пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению», - отметила она.

Посол Германии также поблагодарила Украину за международное сотрудничество для преодоления COVID-19.

«Я хочу очень поблагодарить Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что Украина направляла своих врачей в Италию, а вашим самолетом «Мрия» вы направляли средства индивидуальной защиты во многие страны, большим-большим самолетом», - отметила Анка Фельдгузен.

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