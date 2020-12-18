Командующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине

Также подозрение объявили руководителю полетов и командиру воинской части.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову в связи с авиакатастрофой АН-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области.

Об этом сообщил на брифинге начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок, передает "Интерфакс-Украина".

Также сообщено о подозрении в этом деле руководителю полетов и командиру указанной воинской части, утверждавшему план полетов с нарушениями.

"На сегодня ГБР... получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности. Сегодня мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов военной части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, утверждавшему план полетов с нарушениями, также сообщено о подозрении командующему Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность в выполнении своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - сказал Приймачок.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часов в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55. На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова, его состояние улучшается.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Глава Минобороны Андрей Таран рассказал хронологию катастрофы Ан-26. По его словам, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом о землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5000 летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

3 октября Командование Воздушных сил ВСУ назвало ложью и манипуляцией заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который разбился.