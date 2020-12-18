Иран строит новый подземный ядерный объект - АР

Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо.

Об этом сообщает АР.

АР обнародовала спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве. Они показывают, что строительство ведется в северо-западном секторе площадки, недалеко от священного шиитского города Кум, примерно в 90 км к юго-западу от Тегерана.

По данным агентства, строительная площадка расположена на северо-западе от сооружения, расположенного глубоко внутри горы для защиты от возможных авиаударов. Объект расположен рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, среди которых - Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Вакуумная технология - ключевой компонент при создании иранских центрифуг, которые обогащают уран.

"Любые изменения на этом объекте будут внимательно отслеживаться как показатель того, куда движется ядерная программа Ирана", - сказал эксперт Центра исследований нераспространения при Институте международных исследований Миддлбери (США) Джеффри Льюис.

Назначение возводимого здания на территории завода по обогащению урана остается неизвестным. Однако АР пишет, что любые работы в Фордо могут вызвать новые опасения в последние дни работы администрации Дональда Трампа перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена.

Напомним, в январе Иран объявил об окончательном выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. Его приняли в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Согласно этому договору, Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия нужен уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на прекращение производства оружейного урана режим санкций, наложенных на Иран , был ослаблен.