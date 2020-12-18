"Евросолидарность" готова подать в суд из-за назначения Шкарлета, - Геращенко

Фракция предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

"Евросолидарность" готова подать в суд из-за назначения Шкарлета, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Фракция «Европейская Солидарность» готова подать в суд за "незаконное назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки" из-за фактов неперсонального голосования депутатов. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что по требованию «Европейской Солидарности» и «Голоса» сегодня состоялось совещание с руководством парламента о массовых фактах неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.

«У нас есть основания утверждать, что плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками», - подчеркнула Ирина Геращенко. Также она сообщила, что «Европейская Солидарность» предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету Верховной Рады проверить возможное "кнопкодавство" во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Фигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковидФигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковид
Болгария продолжила карантин из-за COVID-19 до конца январяБолгария продолжила карантин из-за COVID-19 до конца января
Фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве во время голосования за назначение ШкарлетаФракция "Голос" заявила о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета
Нардепы назначили Шкарлета министром образования и наукиНардепы назначили Шкарлета министром образования и науки
Рада из-за локдауна почти не будет работать в январеРада из-за локдауна почти не будет работать в январе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образованияПрофильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования
Депутаты "провалили" возвращение конкурсов на государственную службу, отмененных из-за карантинаДепутаты "провалили" возвращение конкурсов на государственную службу, отмененных из-за карантина
Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону из-за РоSSииШвеция рекордно увеличивает расходы на оборону из-за РоSSии
"Слуга народа" ищет голоса для назначения Юрия Витренко министром энергетики, - источники"Слуга народа" ищет голоса для назначения Юрия Витренко министром энергетики, - источники
Последние новости
Подгружаем последние новости