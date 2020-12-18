"Евросолидарность" готова подать в суд из-за назначения Шкарлета, - Геращенко

Фракция предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Фракция «Европейская Солидарность» готова подать в суд за "незаконное назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки" из-за фактов неперсонального голосования депутатов. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что по требованию «Европейской Солидарности» и «Голоса» сегодня состоялось совещание с руководством парламента о массовых фактах неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.

«У нас есть основания утверждать, что плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками», - подчеркнула Ирина Геращенко. Также она сообщила, что «Европейская Солидарность» предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету Верховной Рады проверить возможное "кнопкодавство" во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.