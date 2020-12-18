Есть три условия, чтобы достичь топ-30 в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

Есть три условия, чтобы достичь топ-30 в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

Продолжение реформ, в частности, в сфере ведения бизнеса, является одной из ключевых целей правительства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, правительство ставит целью достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.

"Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три параметра, которые держат нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам", - отметил Д.Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничение для развития бизнеса.

"Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное на удешевление подключений", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям: "Мы также этим занимаемся. Это один из приоритетов для бизнеса и инвесторов".

МинПром


МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Украина находится на «плато» заболеваемости COVID-19 - ШмыгальУкраина находится на «плато» заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль
Шмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФШмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФ
Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"
Шмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дниШмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни
Шмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны ЕвропыШмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны Европы
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – ШмыгальК 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль
Украина оказалась на 16-м месте в мировом "ковидном рейтинге"Украина оказалась на 16-м месте в мировом "ковидном рейтинге"
За сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огняЗа сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
В НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеровВ НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеров
Последние новости
Подгружаем последние новости