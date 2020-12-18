Верховная Рада назначала Юлию Лапутина министром по делам ветеранов

Ее поддержали 248 нардепов.

Фото: предоставлено Юлией Лапутиной

Верховная Рада назначила генерал-майора Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. До этого она занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Ее кандидатуру поддержали 248 нардепов. Фракция "Европейская солидарность" как оппозиция за кадровое назначение не голосовала, но пообещала свою поддержку в дальнейшей работе.

Глава правительства Денис Шмыгаль представил кандидатуру Лапутиной перед парламентом.

"Кандидатка имеет значительный профессиональный опыт, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - отметил Шмыгаль.

Сама Лапутина во время выступления отметила, что количество участников боевых действий в Украине составляет около 400 тысяч человек.

"Когда приходит известие о потерях на фронте - мы все понимаем это как трагедию. Однако когда приходит известие, что очередной ветеран из-за посттравматического синдрома потерял контроль и покончил с собой - разве это не такая же трагедия? Это все потеря из-за войны. Последствия войны мешают человеку вернуться к нормальной работе и жизни", - отметила она.

Кандидатуру Лапутиной обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента во вторник.

Источники LB.ua во фракции сообщили, что на заседании депутаты согласовали кандидатуру Лапутиной, однако голосовать за назначение будут на парламентском заседании в пятницу, 18 декабря.

Предыдущий министр по делам ветеранов генерал-лейтенант Сергей Бессараб был отправлен парламентом в отставку по собственному желанию 16 декабря.

Профильный комитет рекомендовал принять отставку, отметив, что она связана, в частности, с состоянием здоровья Бессараба.

Юлия Лапутина - генерал-майор СБУ, вторая женщина в истории Украины, получившая военное звание генерала. Подробнее о ней читайте в интервью "Генерал-майор СБУ Юлия Лапутина: "РоSSия создает и подпитывает движения за традиционные ценност ".

Фото: press-centr.com

Лапутина как офицер "Альфы" останавливала в 1994-м сепаратистов в Крыму, а уже через 20 лет, как командир опергруппы, - боевиков на Донбассе. В апреле 2014 года Юлия Лапутина участвовала в первой операции спецслужбы в АТО - обороне Краматорского аэропорта. Уже тогда, по ее словам, она поняла, что роSSийская агрессия будет продолжительной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Рада одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГРада одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ
Нардепы назначили Шкарлета министром образования и наукиНардепы назначили Шкарлета министром образования и науки
Рада из-за локдауна почти не будет работать в январеРада из-за локдауна почти не будет работать в январе
Верховная Рада назначила нового министра агрополитикиВерховная Рада назначила нового министра агрополитики
Верховная Рада изменила границы 11 городовВерховная Рада изменила границы 11 городов
Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образованияПрофильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования
Рада создала ВСК по расследованию убыточности шахтРада создала ВСК по расследованию убыточности шахт
Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями ЗеленскогоРада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского
Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана ТребушкинаРада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана Требушкина
Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службеВерховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе
Последние новости
Подгружаем последние новости