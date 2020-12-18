Верховная Рада назначала Юлию Лапутина министром по делам ветеранов

Фото: предоставлено Юлией Лапутиной

Верховная Рада назначила генерал-майора Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. До этого она занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Ее кандидатуру поддержали 248 нардепов. Фракция "Европейская солидарность" как оппозиция за кадровое назначение не голосовала, но пообещала свою поддержку в дальнейшей работе.

Глава правительства Денис Шмыгаль представил кандидатуру Лапутиной перед парламентом.

"Кандидатка имеет значительный профессиональный опыт, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - отметил Шмыгаль.

Сама Лапутина во время выступления отметила, что количество участников боевых действий в Украине составляет около 400 тысяч человек.

"Когда приходит известие о потерях на фронте - мы все понимаем это как трагедию. Однако когда приходит известие, что очередной ветеран из-за посттравматического синдрома потерял контроль и покончил с собой - разве это не такая же трагедия? Это все потеря из-за войны. Последствия войны мешают человеку вернуться к нормальной работе и жизни", - отметила она.

Кандидатуру Лапутиной обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента во вторник.

Источники LB.ua во фракции сообщили, что на заседании депутаты согласовали кандидатуру Лапутиной, однако голосовать за назначение будут на парламентском заседании в пятницу, 18 декабря.

Предыдущий министр по делам ветеранов генерал-лейтенант Сергей Бессараб был отправлен парламентом в отставку по собственному желанию 16 декабря.

Профильный комитет рекомендовал принять отставку, отметив, что она связана, в частности, с состоянием здоровья Бессараба.

Юлия Лапутина - генерал-майор СБУ , вторая женщина в истории Украины, получившая военное звание генерала. Подробнее о ней читайте в интервью "Генерал-майор СБУ Юлия Лапутина: "РоSSия создает и подпитывает движения за традиционные ценност ".

Фото: press-centr.com

Лапутина как офицер "Альфы" останавливала в 1994-м сепаратистов в Крыму, а уже через 20 лет, как командир опергруппы, - боевиков на Донбассе. В апреле 2014 года Юлия Лапутина участвовала в первой операции спецслужбы в АТО - обороне Краматорского аэропорта. Уже тогда, по ее словам, она поняла, что роSSийская агрессия будет продолжительной.