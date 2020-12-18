Избранного три дня назад главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового

В Запорожском облсовете завершились выборы главы депутатского корпуса - им стал Виталий Толочек, который ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает "Укринформ".

За Толочека проголосовали 44 депутата из четырех фракций: ОПЗЖ, "За будущее", "Европейская солидарность" и "Зе фракция". Он был предложен "Зе фракцией" и стал единственным кандидатом.

Тайное голосование проходило в сессионном зале, где депутаты устроили кабинку и сделали урну для бюллетеней.

Выбирать главу Запорожского облсовета местные депутаты начали еще 11 декабря. Заседание началось в 14:00 и продолжалось более 10 часов - почти до 2:00 ночи 12 декабря. Сначала на должность главы претендовали кандидаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Единение". Однако позже представители евросолидарности и ОПЗЖ заявили, что отзывают своих кандидатов и не будут участвовать в голосовании. В итоге двумя претендентами на должность главы облсовета остались Виталий Боговин от "Слуги народа" и Геннадий Шевченко от "Единения".

После подсчета голосов глава счетной комиссии заявила, что результаты голосования невозможно установить из-за давления на членов комиссии и испорченных бюллетеней.

Поэтому первая попытка избрать главу облсовета закончилась дракой. В конце концов, работу сессии областного совета прервали до 14:00 15 декабря. В этот день депутаты снова долгое время не могли избрать главу облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные. Однако, позже кандидат от "Слуги народа" Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство (43 депутата).

Сегодня по инициативе трети депутатского корпуса была созвана внеочередная сессия, во время которой четыре представителя "Слуги народа" (Роман Терехов, Сергей Селевич, Юрий Капустянский и Виктор Толочек) заявили о выходе из фракции и создании новой - "Зе фракции". 44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования 15 декабря и приняли решение избрать нового главу облсовета.

Между тем Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единения" заявили о попытке захвата власти.

Как передает "Интерфакс-Украина", сегодня новоизбранный глава Толочек официально принял присягу. Он отметил, что имеет большой опыт работы в строительстве - "от мастера до руководителя предприятия". Также он специализировался на строительстве и ремонте энергетических объектов на Запорожской АЭС, а также на предприятиях запорожского промышленного комплекса. Имеет высшее образование в сфере турбостроения. Является соучредителем фирмы.