РоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛО

В ТКГ рассчитывают на прогресс в этом вопросе после "нормандской встречи".

РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"Мы четыре раза подавали списки на всех, там более 200 человек, 11 - это те, которые находятся в тяжелом физическом состоянии. РоSSия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, еще не подала никаких списков, она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах. Сейчас она уже хочет постановление Рады, которое якобы должно утвердить какой-то мирный план, предложенный ОРДЛО", - рассказал Гармаш.

"Это говорит о том, что не будет обмена, пока мы процессуально не очистим 9 человек, которых мы раньше им отдали, хотя это не взаимосвязанные вещи", - добавил он.

Гармаш отметил, что сейчас по настроению РоSSии он не видит прогресса в обмене пленными. Однако, он надеется на позитивные сдвиги после встречи в "нормандском формате".

"Но есть одна слабая, но существенная надежда: если все-таки до конца года состоится встреча в "нормандском формате" на уровне внешнеполитических советников, то, скорее всего, потребуется положительный результат, и тогда возможен обмен как минимум этих 11 человек", - сказал Гармаш.

Напомним, в ноябре Украина передала роSSийской стороне список из 11 человек для взаимного освобождения до конца года. Об этом рассказал глава ТКГ Леонид Кравчук, отметив, что конечной целью Украины является обмен "всех на всех".

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Украинская сторона в составе ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике Алексея Арестовича, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляет, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и его одобрения Верховной Радой.