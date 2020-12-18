Епифаний объяснил, почему ПЦУ выступила против сказочной шляпы на главной елке

"Нужно придерживаться традиций, а если кто-то желает их изменить, то надо было устроить какое-то обсуждение".

Предстоятель Поместной Церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на главной новогодней елке на Софийской площади в Киеве была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую... А в этом году общество увидело другой символ, нетрадиционный. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно весомы. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно придерживаться традиций, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева . Этого не было", - сказал митрополит.

Фото: Александр Рудоманов

Он также поддержал решение организаторов, которые "сразу поняли свою ошибку" и заменили шляпу на звезду.

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Фото: facebook.com/radiosvoboda

По информации ТСН, изготовили звезду за три дня. Она сделана из алюминия и гирлянд трех цветов. Высота звезды - 4 метра, а вес - 60 килограммов. Обошлось украшение в 75 тысяч гривен.

Елку в Киеве откроют традиционно 19 декабря в 19:00.

Напомним, неделю назад в Киеве установили главную новогоднюю елку страны. Украшена она была тематически, как рассказали организаторы, в стиле "Сказочный лес". Елку украсили фигурками лесных зверюшек и растений, а на верхушку надели сказочный шляпу.

Заменить верхушку организаторы решили после того, как украшение раскритиковали в соцсетях. В сети шляпу высмеивали не только пользователи, но и представители различных конфессий, называя верхушку "ведьминской". После этого ее и решили снять. Обошлась шляпа в 70 тысяч гривен.