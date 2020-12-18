Глава КГБ Беларуси заявил о подготовке к "горячей войне"

Тертель обвинил Польшу в том, что якобы страна выделяет деньги на подстрекательство настроений студентов и трудовых коллективов.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне".

Об этом он сказал во время выступления перед работниками предприятия "Гродно-Азот", сообщает "Наша Нива".

"Кто будет контролировать Беларусь , тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать РоSSия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - сказал Тертель.

По его словам, Беларусь оказалась на "разломе" в геополитической борьбе. Из-за этого в стране возникла напряженная ситуация.

Глава КГБ отметил, что Беларусь "проигрывает информационную войну", и обвинил Польшу в том, что якобы страна выделяет деньги на подстрекательство настроений студентов и трудовых коллективов.

"Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь ... Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал Тертель.

Напомним, в августе власти Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране. Секретарь Совбеза считает, что ситуацию в стране расшатывают негосударственные СМИ и соцсети.

Ранее тему "цветных революций" в Беларуси задел президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии "цветных революций".

В сентябре Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", которые, по его словам, нацелены против Беларуси. Он назвал семь этапов "сценария по уничтожению Беларуси", среди которых - "Майданный сценарий" и подчеркнул, что "в течение последних десяти лет белорусские власти готовилась к тому, что происходит сейчас". Также Лукашенко считает, что на ситуацию в Беларуси влияют другие страны.