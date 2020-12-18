"Слуга народа" Камельчук заявил, что проституция "забирает энергию у женщины и не отдает ее мужчине"

В своих утверждениях он сослался на ведические науки.

"Слуга народа" Камельчук заявил, что проституция "забирает энергию у женщины и не отдает ее мужчине"
Юрій Камельчук
Фото: galinfo

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, ранее называвший коронавирус выдуманной болезнью, заявил, что проституция приводит к потере энергии во всей стране.

В эфире программы "Мокрик по живому" на "Общественном" нардеп комментировал, почему выступает за запрет абортов и против легализации проституции. Журналист отметил, что, по мнению Камельчука, каждый человек волен по своему усмотрению распоряжаться своим здоровьем и делать или не делать прививки, но женщина не имеет права на аборт и проституцию.

"Проституция - она забирает энергию у женщины, которая этим занимается, и она не добавляет энергии мужчине, который идет к такой женщине. Это в ведических науках написано", - заявил он.

Нардеп добавил, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, в Украине".

Аборты Камельчук назвал уничтожением психофизического состояния женщины.

Напомним, на этой неделе Камельчук заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной". "Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, кто-то говорит о 50%, некоторые считает нормальным 30% ... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что же она лечит и не вредит ли?".

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