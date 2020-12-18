Зеленский проигрывает битву с коррумпированной системой, которую хотел изменить, - Bloomberg

"Реформы, проведенные в Украине после 2014 года, разваливаются".

Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает битву с коррумпированной политической системой, которую хотел изменить.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что реформы, которые осуществлялись непростым путем после антиправительственных протестов и бегства из страны Виктора Януковича в 2014 году, сейчас разваливаются.

"Кроме разоблачения его неопытности (42-летний мужчина был популярным телевизионным комиком перед тем, как занял пост), движение назад ставит под вопрос будущее нации, которая в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, неоднократно втягивая РоSSию и Запад в противостояние", - пишет Bloomberg.

В статье упоминается конституционный кризис, который возник после скандального решения КСУ об отмене некоторых положений антикоррупционного законодательства. Авторы отмечают, что попытки Зеленского уволить судей ни к чему не привели - это, по их мнению, говорит о снижении авторитета Зеленского в Верховной Раде.

Кроме того, отмечается, что в Международном валютном фонде уже заявили, что Украина не получит очередной транш до конца года, как ожидалось.

Издание цитирует политического аналитика из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марка МакНеми, который говорит, что украинский президент "играет в очень опасную игру, которая с высокой вероятностью может завершиться демонстрацией его несостоятельности управлять политическими событиями".

"Структурно страна в основном не изменилась - ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием", - отмечает аналитик.

Также Bloomberg приводит слова депутата пяти созывов Михаила Косива, который считает, что Зеленскому трудно бороться с коррупцией, потому что это - "система мастерских схем, основанная на лазейках в законодательстве". Кроме того, президент полагается на советников, многие из которых вместе с ним пришли из шоу-бизнеса и также не разбираются в государственном управлении.

"Для этого нужно иметь большой опыт и знания, которых у политического новичка Владимира Зеленского нет", - отметил Косов.

Bloomberg также обращает внимание на то, что за время президентства Зеленского не осудили ни одного чиновника, а команду реформаторов заменили на должностях во время кадровой перестановки.

Издание пишет, что "неспособность сделать решительный шаг и отмежеваться от прошлого" сказывается на рейтинге Зеленского, который падает.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года. Петра Порошенко разочарованием года считают 10,4% опрошенных.

За Зеленского во втором туре выборов президента проголосовали бы 57% избирателей, за Порошенко - 43%.