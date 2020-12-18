Зарплаты народных депутатов в 2021 году вырастут

В принятом Верховной Радой Государственном бюджете на 2021 год заложены немалые суммы на повышение зарплат народных депутатов. Кроме того, избранники народа получат деньги на 30 помощников, на проезд, телефонную связь и аренду жилья.

Зарплаты и доплаты для народных депутатов вырастут в 2021 году

В целом, расходы на нардепов в 2021 году увеличат на полмиллиарда гривен. Это связано с тем, что в будущем году в Украине повышается прожиточный минимум.

Соответственно, на аренду жилья в Киеве приезжие народные избранники получат по 237 250 гривен. Эта сумма покроет съем хорошей квартиры в центре столицы.

Несмотря на то, что большинство народных депутатов Украины – официальные миллионеры, они с радостью берут деньги на оплату телефонной связи – 407 гривен в месяц, на проезд в общественном транспорте – 90 000 гривен, на канцтовары – 1,5 тыс. гривен.

В 2021-м году также нардепы получат по 8000 грн на командировки для своих помощников, по 2000 грн на содержание офисного помещения.

Зарплаты и доплаты для народных депутатов вырастут в 2021 году

Заработные платы членов ВР вырастут тоже весьма существенно. Так, заработная плата спикера составит в будущем году 27200 грн (25200 в 2020 г), его замы будут получать по 26 и почти 25 тысяч гривен, главы комитетов – 23,8 тысяч грн, члены комитетов – 22,7 тыс.

Стоит отметить, что в Украине всего 422 депутата, ежегодно, только на расходы по содержанию здания Верховной Рады и автопарка для нардепов страна тратит 6 млн грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на сколько повысят зарплаты врачам в 2021-м году.


Шевченко Лилия, Тудей

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