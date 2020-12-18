Зарплаты народных депутатов в 2021 году вырастут

В принятом Верховной Радой Государственном бюджете на 2021 год заложены немалые суммы на повышение зарплат народных депутатов. Кроме того, избранники народа получат деньги на 30 помощников, на проезд, телефонную связь и аренду жилья.

В целом, расходы на нардепов в 2021 году увеличат на полмиллиарда гривен. Это связано с тем, что в будущем году в Украине повышается прожиточный минимум.

Соответственно, на аренду жилья в Киеве приезжие народные избранники получат по 237 250 гривен. Эта сумма покроет съем хорошей квартиры в центре столицы.

Несмотря на то, что большинство народных депутатов Украины – официальные миллионеры, они с радостью берут деньги на оплату телефонной связи – 407 гривен в месяц, на проезд в общественном транспорте – 90 000 гривен, на канцтовары – 1,5 тыс. гривен.

В 2021-м году также нардепы получат по 8000 грн на командировки для своих помощников, по 2000 грн на содержание офисного помещения.

Заработные платы членов ВР вырастут тоже весьма существенно. Так, заработная плата спикера составит в будущем году 27200 грн (25200 в 2020 г), его замы будут получать по 26 и почти 25 тысяч гривен, главы комитетов – 23,8 тысяч грн, члены комитетов – 22,7 тыс.

Стоит отметить, что в Украине всего 422 депутата, ежегодно, только на расходы по содержанию здания Верховной Рады и автопарка для нардепов страна тратит 6 млн грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на сколько повысят зарплаты врачам в 2021-м году.