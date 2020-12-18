Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Спикер попросил прощения за дезинформацию.
Советник по информационной политике украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович ошибочно обнародовал версию пророSSийских боевиков о смерти украинского военного 14 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.
"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - заявил Арестович.
Он пояснил, что публикация сообщения о том, что военный будто бы умер "от алкогольной или наркотической интоксикации", - это версия оккупантов, которую он опубликовал по ошибке.
"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично, - перепутал версию представителей роSSийской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщение для СМИ и, фактически, обнародовал версию оккупантов", - написал Арестович.
"Приношу свои официальные извинения уважаемым СМИ и украинскому обществу", - добавил спикер ТКГ.
Напомним, вчера боевики вернули тело военного, который по неизвестным причинам попал на оккупированную территорию и там погиб. ТКГ сначала опубликовала заявление, что военный "совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Затем на странице ТКГ исправили сообщение, отметив, что пока причины смерти бойца не известны.
Как показала впоследствии экспертиза, результаты которой есть у издания "Цензор.Нет", на самом деле военного задушили. Основной причиной смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная. Также на теле военнослужащего выявлены многочисленные синяки и повреждения.