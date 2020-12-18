Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе

Советник по информационной политике украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович ошибочно обнародовал версию пророSSийских боевиков о смерти украинского военного 14 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - заявил Арестович.

Он пояснил, что публикация сообщения о том, что военный будто бы умер "от алкогольной или наркотической интоксикации", - это версия оккупантов, которую он опубликовал по ошибке.

"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично, - перепутал версию представителей роSSийской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщение для СМИ и, фактически, обнародовал версию оккупантов", - написал Арестович.

"Приношу свои официальные извинения уважаемым СМИ и украинскому обществу", - добавил спикер ТКГ.

Напомним, вчера боевики вернули тело военного, который по неизвестным причинам попал на оккупированную территорию и там погиб. ТКГ сначала опубликовала заявление, что военный "совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Затем на странице ТКГ исправили сообщение, отметив, что пока причины смерти бойца не известны.

Как показала впоследствии экспертиза, результаты которой есть у издания "Цензор.Нет", на самом деле военного задушили. Основной причиной смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная. Также на теле военнослужащего выявлены многочисленные синяки и повреждения.