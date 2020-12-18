Боевики вернули тело военного, попавшего на оккупированную территорию и умершего от асфиксии

ТКГ сначала заявила, что военный "совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации".

В четверг, 17 декабря, роSSийско-оккупационные войска вернули тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14 декабря попал на временно неподконтрольную территорию.

Об этом сообщила украинская делегация Трехсторонней контактной группы.

"Благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14.12.20 г. при неустановленных обстоятельствах попал на временно неподконтрольную территорию ... Спасибо международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины смерти бойца установит следствие.

При этом видно, что ТКГ изменила свое сообщение - ранее в тексте говорилось, что военнослужащий "14 декабря этого года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации".

Теперь эта информация отсутствует. Сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах».

Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Как показала впоследствии экспертиза, результаты которой есть у издания "Цензор.Нет", на самом деле военного задушили. Основной причиной смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная. Также на теле военнослужащего выявлены многочисленные синяки.

Напомним, пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщал, что 14 декабря было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. О раненых и погибших не сообщали.