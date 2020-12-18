ОБСЕ неспособна быть модератором переговоров в "Минске", - Гармаш

По оценкам Гармаша, именно в результате "пророSSийской" модерации переговоров ОБСЕ диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен.

ОБСЕ неспособна быть модератором переговоров в "Минске", - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

РоSSийские марионетки в ТКГ блокируют выступления украинских представителей оккупированного Донбасса. Вместе с тем представители ОБСЕ, которые должны модерировать заседания, не реагируют на такие нарушения.

Об этом в Facebook сообщил представитель оккупированного Донецка в трехстороней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания группы 17 декабря.

Гармаш отметил, что на заседании ТКГ возник скандал после того, как глава украинской делегации Леонид Кравчук передал ему слово. После этого представители оккупантов начали блокировать его выступление, а потом перешли на нецензурную лексику.

Вместе с тем представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, вместо того, чтобы одернуть представителя оккупантов, лишила слова представителя украинской делегации.

"Вчерашний инцидент показал несостоятельность ОБСЕ как модератора переговоров. Поскольку нынешняя команда этой организации в "Минске", игнорируя необходимость создания равных условий для диалога между сторонами, не определяя официальный статус участников и не замечая открытых манипуляций и подмен концепций, создает проблему. Хотя этого можно было бы избежать, если бы ОБСЕ была более гибкой в "традициях" (единственной, кто фактически объясняет субъективизацию роSSийских представителей ОРДЛОУ) и принципиальной в исполнении Минских договоренностей", - сообщил Гармаш.

По его мнению, именно в результате "пророSSийской" модерации переговоров ОБСЕ диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен.

"Я считаю, что после вчерашнего инцидента любые разговоры о "публичном диалоге", идея "совещательных советов" и другие выдумки о "прямом диалоге" не имеют права даже звучать. По крайней мере, состав роSSийской делегации еще не изменился. РоSSийские марионетки в Донецке и Луганске ненавидят нас, они боятся конца конфликта, потому что для них это будет означать окончание их зарплат и статусов, а затем они закрывают рты, оскорбляют нас грязно и всячески демонстрируют, что мы, жители Донбасса, изгнанные ими из наших домов, – никто", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, ранее Сергей Гармаш обвинил представителей ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в предвзятости по отношению к украинской делегации.

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