Украина находится на «плато» заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без усиления карантинных мероприятий.

Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-мероприятия "Украина и мир в 2021".

По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без усиления карантинных мероприятий.

"Считаю, что сегодня мы справляемся, мы сегодня имеем "плато". Это дает нам возможность завершить год", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что с 8 до 24 января в Украине вводится локдаун, но ограничения будут не такими жесткими, как весной.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал предварительный план вакцинации населения. Так, по его словам, на первом этапе вакцину получат медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы.

На втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет. На третьем этапе вакцинировать уже остальных людей.