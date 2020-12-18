Связанные с Медведчуком и Козаком компании строят канатную дорогу между Россией и Китаем - "Схемы"

Связанные с семьей одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака компании возводят канатную дорогу между Россией и Китаем. После завершения строительства они получат налоговые льготы для ведения бизнеса на границе двух стран.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты установили, что Александр Баримов - владелец и директор роSSийской компании "ВЭД Девелопмент", строящей канатную дорогу, одновременно является гендиректором АО "Ньюйол". "Ньюйол" входит в структуру "Юг Энерго" - компании, бенефициарной владелицей которой, согласно декларации Медведчука, является его жена - телеведущая Оксана Марченко.

Кроме того, Баримов совместно пользовался одной машиной с Александром Мартыненко - основателем АО "Ренессанс", бенефициарной владелицей которой, согласно декларации Медведчука, является Оксана Марченко.

Кроме этого, у Марченко с Баримовым есть финансовые взаимоотношения - приобретение ценных бумаг - на значительные суммы (более 133 миллионов рублей - это примерно 2,1 миллиона долларов). А в период с 2016-го по 2018 год тот же Александр Баримов руководил роSSийской фирмой соратника Медведчука - народного депутата Тараса Козака ООО "Добробут Инвест".

В то же время, указывают "Схемы", связь с семьей Медведчука прослеживается и через инвестора строительства канатной дороги - группу компаний "Регион".

ГК "Регион", как указано на ее сайте, контролируется роSSийским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в роSSийских СМИ называют близким к Игорю Сечину - главе "Роснефти" и давнему другу президента РоSSии Владимира Путина.

В ноябре прошлого года роSSийский "Интерфакс" сообщал, что брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук "участвует в принятии решений по развитию ОАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является "Московский кредитный банк" из концерна "Россиум", который тогда возглавлял Сергей Судариков.

Виктор Медведчук в комментарии журналистам подтвердил, что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями одновременно опроверг свой бизнес-интерес в строительстве канатной дороги и свое знакомство с Александром Баримовым.

Владелец и директор "ВЭД Девелопмент" Александр Баримов на сообщения и звонки журналистов не ответил. В группе компаний "Регион" в ответ на запрос отметили, что видят выгоду в строительстве из-за высокого пассажиропотока - 1 миллион в год, а также перспективу получить статус резидента особой территории "Приамурская", предусматривающий налоговые льготы ради развития кооперации между Россией и Китаем.

Напомним, ранее украинское издание LIGA.net опубликовало расследование об организации "Патриоты - За жизнь", которую журналисты называют "частной армией" политика Виктора Медведчука, одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".