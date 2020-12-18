Шмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФ
Шмыгаль надеется на прогресс в переговорах с МВФ на следующей неделе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной очередного, второго кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы stand by в феврале-марте 2021 года.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно ... Миссия должна быть назначена, мы прошли все процедуры ... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля, но февраль-март - это такие прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", - сказал Шмыгаль во время онлайн-мероприятия "Украина и мир в 2021".
Он уточнил, что эти сроки реалистичны, если не будет снова каких-нибудь "сюрпризов".
Также Шмыгаль сказал, что на следующей неделе надеется на прогресс в переговорах с МВФ.
Напомним: в ноябре президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, после которых заявил, что представители Украины и Фонда совместно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию в Киеве.
Георгиева со своей стороны отметила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.
Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что правительство рассчитывает на очередной транш от МВФ в конце 2020 либо в начале 2021 года.