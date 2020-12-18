Шмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФ

Шмыгаль надеется на прогресс в переговорах с МВФ на следующей неделе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной очередного, второго кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы stand by в феврале-марте 2021 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно ... Миссия должна быть назначена, мы прошли все процедуры ... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля, но февраль-март - это такие прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ ", - сказал Шмыгаль во время онлайн-мероприятия "Украина и мир в 2021".

Он уточнил, что эти сроки реалистичны, если не будет снова каких-нибудь "сюрпризов".

Также Шмыгаль сказал, что на следующей неделе надеется на прогресс в переговорах с МВФ .

Напомним: в ноябре президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, после которых заявил, что представители Украины и Фонда совместно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию в Киеве .

Георгиева со своей стороны отметила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.