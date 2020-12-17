?Украина с начала года запустила семь аудиогидов в музеях по всему миру, - Елена Зеленская

За этот год Украина запустила семь аудиогидов во всемирно известных музеях разных стран. В планах - запуск еще трех до конца декабря и по меньшей мере шести в следующем году.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская во время ежегодного совещания послов, говорится в сообщении на сайте главы государства. Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании послов. Впервые супруга главы государства стала участницей такого совещания.

"Переоценить важность проекта по запуску аудиогидов невозможно. Ведь он не только об удобстве, он - о распространении нашего родного языка в мире. О том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых памятках", - отметила первая леди.

"Язык - это флаг. Аудиогид - это наш флаг, поднятый там, где его видят все, в том числе и сами украинцы. Запуск украинских аудиогидов по всему миру - это маленький, но реальный шаг вперед для нашей культурной дипломатии", - отметил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По словам участников совещания, культурная дипломатия - значительно шире направление, чем просто аудиогиды. Она включает налаживание культурных межгосударственных обменов с целью популяризации украинской культуры и искусства за рубежом. А также - создание условий для доступа украинцев к лучшим достижениям мировой культуры и искусства непосредственно в Украине.

«Это культурно-коммуникационная экспансия. Не дипломатия, а экспансия. Мы планируем создать во Франции моду на украинское. Предпосылки для этого абсолютно благоприятные: во Франции очень ценят современное искусство из Украины, мы добавим к этому моду, гастрономию», - поделился планами посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

17-22 декабря в онлайн-формате проходит конференция руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов нашего государства за рубежом. Конференция проходит под лозунгом «Стремитесь к большему». Ее цель - определить приоритеты и задачи внешней политики Украины на ближайшую перспективу.

В сентябре Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Ранее, в июне, аудиогид на украинском языке появился в одном из наибольших музеев Австрии – художественной галерее Альбертина в Вене.