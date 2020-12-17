Снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ близ Авдеевки

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании.

На Донбассе в районе Авдеевки военнослужащий одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины был ранен в результате снайперского огня.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Состояние военнослужащего стабильное, в сознании. Он находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская группа СЦКК в связи с событием немедленно задействует координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ .

Напомним, 4 декабря в районе н.п. Луганское (Светлодарск) украинский военный получил ранения.

В течение суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.