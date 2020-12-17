Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)

У одного из его адвокатов подтвердили коронавирус, а еще один - ждет результаты теста.

?Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)
Фото: Макс Трєбухов

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство защиты фигуранта "дела Павла Шеремета" музыканта Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к делу ряда материалов. Вопрос открытия этих материалов стороне защиты суд рассмотрит позже.

После этого защита Антоненко заявила ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось и, кроме хронических заболеваний, у него - подозрение на COVID-19. У одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ждет результатов теста. Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко, у трех человек подтвержден коронавирус.

Суд счел возможным при таких обстоятельствах рассмотреть ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

В то же время сторона обвинения заявляет, что оснований для изменения меры пресечения нет, "поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения".

Рассматривая ходатайство, суд допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания о здоровье Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились, и отметил, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения.

Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о состоянии его здоровья.

Обновлено. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Антоненко и оставил его под стражей.

Напомним, 10 декабря суд оставил Антоненко под стражей до 7 февраля 2021 года.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранителиФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Блок рекламы


Похожие новости
Фигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковидФигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковид
ФЛПы-митингующие вновь поставили палатки на Майдане НезависимостиФЛПы-митингующие вновь поставили палатки на Майдане Независимости
ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)
12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко
Нардеп Герус заболел ковидомНардеп Герус заболел ковидом
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
В Беларуси уже задержали 139 протестующих (обновлено)В Беларуси уже задержали 139 протестующих (обновлено)
В ВСУ зафиксировали 108 новых случаев ковидВ ВСУ зафиксировали 108 новых случаев ковид
Минздрав изменил подходы к тестированию на ковид, - ЛяшкоМинздрав изменил подходы к тестированию на ковид, - Ляшко
Московский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива (обновлено)Московский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости