?Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)

У одного из его адвокатов подтвердили коронавирус, а еще один - ждет результаты теста.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство защиты фигуранта "дела Павла Шеремета" музыканта Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к делу ряда материалов. Вопрос открытия этих материалов стороне защиты суд рассмотрит позже.

После этого защита Антоненко заявила ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось и, кроме хронических заболеваний, у него - подозрение на COVID-19. У одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ждет результатов теста. Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО , где содержится Антоненко, у трех человек подтвержден коронавирус.

Суд счел возможным при таких обстоятельствах рассмотреть ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

В то же время сторона обвинения заявляет, что оснований для изменения меры пресечения нет, "поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения".

Рассматривая ходатайство, суд допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания о здоровье Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились, и отметил, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения.

Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о состоянии его здоровья.

Обновлено. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Антоненко и оставил его под стражей.

Напомним, 10 декабря суд оставил Антоненко под стражей до 7 февраля 2021 года.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.