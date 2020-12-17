Болгария продолжила карантин из-за COVID-19 до конца января

В то же время некоторые ограничения будут ослаблены.

Болгария продолжила карантин из-за COVID-19 до конца января
Фото: freeradio.com.ua

Власти Болгарии продлила срок действия карантинных мероприятий, введенных из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Костадин Ангелов, передает "Интерфакс-Украина".

Так, в частности, рестораны, кафе, торговые центры и школы в Болгарии не будут работать до 31 января. Будут оставаться закрытыми также ночные клубы, игровые залы и казино, рестораны и спортивные залы.

В то же время некоторые ограничения будут ослаблены. В частности, детские сады смогут возобновить работу после новогодних праздников - с 4 января. Театры, музеи и кинотеатры смогут работать, но их заполненность не должна превышать 30%.

В общей сложности в стране с населением около 7 миллионов человек с начала пандемии выявлено 186 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло более 6 тыс. человек.

Напомним, Дания введет суровую изоляцию на Рождество и Новый год, чтобы ограничить распространение COVID-19. Торговые центры закроются в четверг, а другие магазины, за исключением супермаркетов и продуктовых магазинов, закроются 25 декабря. Учеников, которые продолжают обучение в школе, отправят домой с понедельника.

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