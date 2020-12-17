Главе МИД РоSSии Лаврову подарили икону, вероятно, вывезенную из Луганска, - BBC
Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины.
В Боснии и Герцеговине разгорелся скандал после встречи президента автономной Республики Сербской Милорада Додика с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Би-би-си.
14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как пишут местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью украинской УССР.
Местные издания также указывают на слова господина Додика о том, что икону нашли в Луганске.
Фотографии иконы и печатей опубликовало местное информационное агентство SRNA.
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"О ситуации нам известно. Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встречи с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни", - сказал он.
Николенко пообещал предоставить больше информации уже после этой встречи.
В МИД объяснили, что украинские дипломаты узнали об этой истории из СМИ и увидели фото иконы с надписями, которые свидетельствуют о ее украинском происхождении.
В частности, дипломаты сказали коллегам, что Луганск является временно оккупированным РоSSийской Федерацией, а потому сокрытие информации о происхождении иконы будет означать поддержку агрессивной политики РФ против Украины.
Напомним, Додик не первый раз попадает в скандал с украинскими дипломатами. В марте 2014 года посольство Украины осуждало заявления чиновника о поддержке аннексии Крыма Россией. В прошлом году МИД Украины также выразил протест Боснии из-за заявлений Додика "о роSSийском Крыме".