Порошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбы

"Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал продолжение Советом Европейского Союза санкций против РоSSии. На странице в Facebook он подчеркнул: единство демократического мира является залогом победы над агрессией.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить на полгода экономические санкции против РоSSии за агрессию против нашей страны. Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», - пишет Петр Порошенко.

При этом он отметил: «Это тот запас прочности, который мы строили годами и который остается надежным фундаментом украинской борьбы и теперь».