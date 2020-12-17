Высокий представитель ЕС Боррель примет участие в видеоконференции с украинскими послами

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель примет участие в видеоконференции с украинскими послами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В начале следующей недели в видеоформате к украинским послам обратится высокий представитель ЕС по внешней политике, по сути - министр иностранных дел ЕС - мой хороший коллега Жозеп Боррель. Я очень благодарен ему, что он тоже принял приглашение обратиться к нашим послам. И я хочу сказать, что мы подобрали этих участников не случайно. Мы посылаем этим очень четкий сигнал - о том, что Европейская интеграция Украины, движение Украины на Запад, ее развитие как части западного мира, а также развитие отношений со странами Востока, странами Азии а также со странами других частей света являются абсолютно сбалансированными и неотъемлемой частью нашей внешней политики", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что "искусство дипломатии" заключается в умении находить решения, которые позволяют защищать и продвигать свои интересы во всем мире.

"Когда мы выбирали название этой конференции послов, оно у меня появилась сразу. Это фраза "Стремитесь к большему"", - добавил глава МИД .

Накануне посол Украины в Турции Андрей Сибига прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасности. Он также сообщил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приглашен как почетный гость для выступления перед украинскими послами и генеральными консулами.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что задача каждого украинского посла - привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину, продвижение отечественного экспорта и отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом.

22 сентября Боррель посетил Украину с визитом. По итогам визита он написал в своем блоге " ЕС - не банкомат", но позже эту фразу удалили.

Позже он объяснил свое высказывание. "Мы не являемся банком или организацией, которая раздает деньги просто так ... Наша помощь связана с реформами", - отметил Боррель.