Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что роSSийско-оккупационные войска во второй раз за несколько недель в том же направлении применяли артиллерийские системы больших калибров и минометы.

"Так, начиная с ночи, вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122- го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы. Третий раз режим прекращения огня враг нарушил у этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов. В то же время на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни военных, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений нет.

Напомним, за минувшие сутки, 16 декабря, роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Сегодня президент РоSSии Владимир Путин заявил на пресс конференции, что будет наращивать "поддержку" боевиков на оккупированном Донбассе.