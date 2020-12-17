Израиль в этом году передал Украине защитное снаряжение для медиков и аппараты ИВЛ "на миллионы гривен"

Сейчас помощь получила Клиническая многопрофильная больница N17 города Харькова.

Израиль в этом году передал Украине защитное снаряжение для медиков и аппараты ИВЛ "на миллионы гривен"
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Израиль передал Украине защитное снаряжение для медработников, которые лечат больных коронавирусом.

Про это сообщила пресс-служба посольства.

"Государство Израиль стремится помочь Украине во время кризиса, вызванного COVID-19. В 2020 году Израиль оказал Украине помощь, эквивалентную миллионам гривен", - говорится в сообщении.

Указывается, что чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Джоэл Лион и его заместитель Йоав Быстрицки передали Клинической многопрофильной больнице N17 города Харькова аппараты ИВЛ, а также защитное снаряжение для медицинских бригад: 60 тыс. масок и 1200 единиц одежды.

Оборудование для больницы профинансировано посольством Израиля и агентством по развитию международного сотрудничества MASHAV.

"Мы руководствуемся девизом «Тикун Олам», восстанавливая мир и помогая людям в трудные времена, и когда мы услышали, как руководство Харькова рассказывает нам о ситуации в больницах, мы не могли стоять в стороне и решили помочь", - подчеркнул посол.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Напомним, в октябре Украина обогнала Израиль по количеству инфицированных COVID-19 с начала пандемии и вышла на 24-е место в мире.

Сейчас Украина на 17-м месте. За минувшие сутки в Украине обнаружили еще более 12 тысяч случаев ковида. Выздоровело почти на 900 человек больше, чем заболело.

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