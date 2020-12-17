Минобороны предупредило о появлении "клона" военного радио "Армия FM"

В ведомстве подозревают, что к этому может быть причастна роSSийская пропаганда.

На одной из популярных платформ с программами для смартфонов обнаружили приложение "Армия FM онлайн" неизвестного происхождения для прослушивания якобы armyfm.com.ua - первого в Украине военного радио.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве подозревают, что "клонировать" военное радио могла роSSийская пропаганда.

"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - говорится в сообщении.

Так, в ноябре в городе Счастье Луганской на частоте, близкой к "Армии ФМ", начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

"Теперь появилось псевдоприложение «Армия FM онлайн», которое никакого отношения к «Первому украинскому военному радио» не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", - отметили в Минобороны.

Также отмечается, что зафиксирована провокационная активность в чате приложения для военнослужащих "Джура", где анонимы распространяют, например, информацию о якобы уменьшении денежного довольствия военнослужащих, ухудшении качества питания и тому подобном.

Минобороны призывает быть бдительными при установлении таких приложений и потреблении их контента.

Напомним, 1 марта радио "Армия FM" начало вещание в тестовом режиме. В июле 2019 года Нацсовет продлил ему лицензию.

В начале 2015 года тогдашний министр информационной политики Юрий Стець также анонсировал запуск военного телеканала. Впрочем, эта идея осталась нереализованной.