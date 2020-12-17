"Слуги народа" договорились не ехать на каникулы на дорогие курорты, - Кравчук

"Простите, это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис".

"Слуги народа" договорились не ехать на каникулы на дорогие курорты, - Кравчук
Фото: Макс Левин

Депутаты "Слуги народа" договорились не ехать на новогодних каникулах на дорогие курорты.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает "Цензор.НЕТ".

"Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему," - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос, не связано ли такое решение с тем, что нардеп "Слуги народа" Валерий Колюх во время заседания Верховной Рады бронировал отель для отдыха и рассматривал варианты в Доминиканской республике за $6750, Кравчук ответила: "Нет".

"Он не в моей группе. Видимо, что-то говорили. Не знаю, я с ним не общалась после этого", - отметила она.

"Это на самом деле какое-то такое нормальное решение для ответственных политиков. У нас в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю, кто был... Насколько я знаю, наиболее популярные среди теплых стран - это Египет, кто любит кататься на лыжах - то лыжи, и многие будут отдыхать в Украине", - добавила Кравчук.

Напомним, накануне депутатам от "Слуги народа" предложили подписать фракционное соглашение, определяющее принципы их работы и поведения. Соглашение определяет, что основной целью деятельности депутата является реализация предвыборных программ президента Украины и партии. Эффективность нардепов определяется на основании посещаемости пленарных заседаний и заседаний комитетов, голосования, соблюдения дисциплины и депутатской этики.

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