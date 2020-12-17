НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры и информполитики

Обыски связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия.

НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры и информполитики
Фото: LB.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Министерстве культуры и информационной политики.

Эту информацию LB.ua подтверждают осведомленные источники.

Обыски связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия. НАБУ осуществило обыск и выемку документов в помещениях министерства на Ярославовом Валу (там находится управление охраны наследия) и улице Ивана Франко.

LB.ua обратилось за комментарием в министерство и теперь ожидает ответа. Новость будет обновляться.

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