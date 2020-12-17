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2020-12-17
НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры и информполитики
Обыски связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия.
Фото: LB.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Министерстве культуры и информационной политики.
Эту информацию LB.ua подтверждают осведомленные источники.
Обыски связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия. НАБУ осуществило обыск и выемку документов в помещениях министерства на Ярославовом Валу (там находится управление охраны наследия) и улице Ивана Франко.
LB.ua обратилось за комментарием в министерство и теперь ожидает ответа. Новость будет обновляться.