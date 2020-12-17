Степанов назвал этапы COVID-вакцинации в Украине

На первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцине, то есть количество вакцины будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тыс. человек.

Степанов назвал этапы COVID-вакцинации в Украине
Фото: Макс Требухов

Вакцинацию населения Украины от коронавируса будут проводить в несколько этапов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже практически заканчиваем разработку Национального плана проведения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Думаю, что в пятницу я смогу его подписать, утвердить соответствующим приказом Минздрава. Вчера мы проводили совещание по нашему Национальному плану. Я внес соответствующие коррективы. К составлению этого плана, кроме украинских специалистов, привлечены и эксперты ВОЗ, и эксперты ЮНИСЕФ", - сказал глава Минздрава.

По его словам, на первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцине, то есть количество вакцины будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тыс. человек.

"Из следующих приоритетных групп - медицинские работники, особенно те, которые работают в стационарах и оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Это военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил, работники социальной сферы, именно те, которые непосредственно общаются с людьми преклонного возраста ... Это люди, находящиеся в учреждениях ухода и поддержки. Это интернаты, дома для престарелых и др. И персонал таких заведений. Мы считаем, что на первом этапе именно эти категории мы обязательно должны начать вакцинировать", - заявил Степанов.

Министр отметил, что на втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто относится к группам риска. Также это работники учреждений образования, работники структур, обеспечивающих безопасность государства.

Степанов рассказал, что на третьем этапе будут вакцинировать уже остальных людей, но это будет тогда, когда будет умеренная доступность к вакцине. В частности, будут вакцинировать людей в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск заболеваемости коронавирусом.

Напомним, профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19. По словам Виктора Ляшко, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.

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