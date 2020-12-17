На Черниговщине заблокировали трансляцию пяти пропагандистских телеканалов

Запрещенные роSSийские телеканалы транслировали в общественном заведении города Мены.

На Черниговщине заблокировали трансляцию пяти пропагандистских телеканалов
Фото: newsfiber.com

В Черниговской области прекращена трансляция пяти роSSийских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины.

Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирина Сенченко среагировала на информацию о распространении роSSийских программ в общественном заведении Мены.

"В начале декабря к Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении Мены, в Черниговской области, ограниченных для ретрансляции на территории Украины роSSийских телеканалов "Беларусь 24", "ТНТ" ,"Охота и рыбалка", "РоSSия 1", "Первый канал. Всемирная сеть"", - говорится в сообщении.

Представительница медиарегулятора и правоохранители Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.

"Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях, в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры", - отмечают в ведомстве.

В Нацсовете уточняют, что по состоянию на декабрь в перечень иностранных программ, ретрансляция которых ограничена из-за наличия в контенте нарушений требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, входят 94 телеканала.

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