Оккупанты на Донбассе трижды за сутки нарушили режим "тишины"

Украинские военные огонь не открывали.

Оккупанты на Донбассе трижды за сутки нарушили режим "тишины"
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 16 декабря, роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов. Еще одно нарушение прекращения огня произошло неподалеку Шумов, где враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"Огневые провокации роSSийско-оккупационных войск не представляли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщают в штабе.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Украинские военные огонь не открывали.

Напомним, 15 декабря оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе.

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