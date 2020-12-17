Малюська с паяльником и утюгом в руках поздравил госисполнителей с профессиональным праздником

Глава Минюста продемонстрировал, с помощью каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

Министр юстиции Денис Малюська поздравил государственных исполнителей с их профессиональным праздником.

Он опубликовал в фейсбуке фото с паяльником и утюгом в руках и отметил, что таким образом он продемонстрировал, с помощью каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Где-то таким было представление о «принудительном взыскании задолженности» в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере". И да, я в курсе, что АСВП (автоматизированная система исполнительного производства, - ред.) подвисает. Через месяц - будет летать... Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!!", - написал Малюська.

Напомним, после запуска судебной реформы в Министерстве юстиции началась реформа исполнительной службы, а именно - набор частных исполнителей. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Причина неуплаты долгов не в том, что люди не могут платить. Они знают, что никто не заставит их возвращать долги".

В прошлом году Кабмин ликвидировал Институт уголовно-исполнительной службы. Отмечалось, что студенты продолжат обучение в Национальной академии внутренних дел.

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