Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ
Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ.
Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена принять участие в январской сессии ассамблеи.
Об этом заявила в Facebook руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько.
"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - написала Ясько.
Депутат подчеркнула, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится в так называемом гибридном формате.
"Говоря по-человечески, это означает, что делегации, которые могут/хотят работать, - едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн", - добавила Ясько.
Напомним, что украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ 2019 года в знак протеста против возвращения РоSSии права голоса.
"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение РоSSийской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на роSSийскую агрессию против Украины", - заявила тогда Ясько.
В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую РоSSии права голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.