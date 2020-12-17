Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ

Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ.

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена принять участие в январской сессии ассамблеи.

Об этом заявила в Facebook руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ . Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ ", - написала Ясько.

Депутат подчеркнула, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится в так называемом гибридном формате.

"Говоря по-человечески, это означает, что делегации, которые могут/хотят работать, - едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн", - добавила Ясько.

Напомним, что украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ 2019 года в знак протеста против возвращения РоSSии права голоса.

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение РоSSийской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на роSSийскую агрессию против Украины", - заявила тогда Ясько.