Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ

Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ.

Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ
Фото: zik.ua

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена принять участие в январской сессии ассамблеи.

Об этом заявила в Facebook руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - написала Ясько.

Депутат подчеркнула, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится в так называемом гибридном формате.

"Говоря по-человечески, это означает, что делегации, которые могут/хотят работать, - едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн", - добавила Ясько.

Напомним, что украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ 2019 года в знак протеста против возвращения РоSSии права голоса.

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение РоSSийской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на роSSийскую агрессию против Украины", - заявила тогда Ясько.

В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую РоSSии права голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

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