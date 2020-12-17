Рада одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ

За законопроект №3913 во втором чтении и в целом проголосовали 265 нардепов.

Рада одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3913 о создании военно-гражданских администраций в ОТГ на прифронтовых территориях.

За проголосовали 265 нардепов.

Согласно документу, ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

После принятия решения спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии сегодняшнего пленарного заседания.

В сентябре Рада одобрила законопроект №3913 в первом чтении.

Напомним, 9 августа ЦИК заявила о невозможности проведения выборов в 18 теробщинах вблизи линии соприкосновения. О вероятности того, что выборы не смогут состояться в некоторых прифронтовых населенных пунктах, еще в июле во время круглого стола "Новое административно-территориальное устройство Украины" в Институте Горшенина сообщила нардеп, глава подкомитета по вопросам выборов Алина Загоруйко.

30 июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации - относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.

На заседании 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

11 августа в ЦИК предположили, что при определенных условиях выборы около линии соприкосновения могут произойти.

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