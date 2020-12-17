Зеленский: задача каждого украинского посла - привлечение инвестиций в Украину

Президент поручил МИД разработать критерии оценки эффективности работы послов в экономическом направлении.

Зеленский: задача каждого украинского посла - привлечение инвестиций в Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что задача каждого украинского посла - привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину, продвижение отечественного экспорта и отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом.

Об этом он заявил во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что сейчас Министерство иностранных дел должно разработать модель ключевых критериев оценки эффективности работы послов в экономическом направлении.

"Для Украины важно быть интегрированной в мировую экономику. Вижу, что направление экономической дипломатии получило в МИД определенное обновление, но пока мы не видим конечного результата. Задачи каждого посла в этой сфере таковы: привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину, а также дальнейшее продвижение украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом", - сказал президент.

Он отметил, что "по очевидным причинам", в частности - из-за пандемии коронавируса, объемы товарооборота между странами в этом году упали во всем мире.

"Но сегодня каждый дипломатический представитель Украинского государства должен искать все возможности для восстановления и увеличения товарооборота. Предлагайте, пожалуйста, ваши новые идеи, вносите предложения по открытию новых переговоров о зоне свободной торговли не только товарами, но и услугами, изучайте рынки своих стран пребывания, знакомьтесь с основными импортерами и ритейлерами. В нынешних условиях посол должен стать лучшим украинским экономистом в своей стране пребывания", отметил Зеленский.

Он добавил, что экономическое сотрудничество не должно ограничиваться только Европой, США и Канадой, ведь значительный потенциал для экономического сотрудничества имеют также рынки Ближнего Востока, в частности - стран Персидского залива, Африки, Азии и Южной Америки.

Президент рассказал, что за год он провел 67 телефонных переговоров с руководителями государств и правительств, и значительная часть этих разговоров была посвящена экономике.

Напомним, в конце ноября глава МИД Дмитрий Кулеба предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. На вопрос, не сведутся украино-американские отношения только к вопросам финансовой помощи, Кулеба ответил, что это - "надуманная проблема".

Кулеба уверен, что Маркарова станет эффективным послом в США и будет "не просить деньги, а искать их".

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