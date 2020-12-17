Фюрер РФ об отравлении Навального: если бы хотели - травили бы до конца

Президент РоSSии Владимир Путин считает, что если бы роSSийские спецслужбы хотели отравить роSSийского оппозиционера Алексея Навального, то должны были бы довести дело до конца.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста по расследованию, которое недавно опубликовал Навальный, указав там данные вероятных сотрудников ФСБ - потенциальных исполнителей покушения на его убийство.

В то же время, Путин отметил, что за Навальным должны следить сотрудники роSSийских спецслужб. При этом он назвал его "пациентом".

"Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно. Тогда спецслужбы должны за ним присматривать. Однако это вовсе не означает, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы спецслужбы хотели, довели б до конца. А так жена ко мне обратилась, и я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию", - сказал Путин.

РоSSийский президент называет информацию об отравлении оппозиционера и его расследование деятельности тайных отравителей из ФСБ "спецоперацией США " и "легализацией материалов американских спецслужб в РоSSии".

"Мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и во втором случае это не какое-нибудь расследование, это - легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они геолокацию отслеживают? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов, пользуясь своими телефонами там, где считают нужным, не скрывая своего местонахождения", - сказал Путин.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня переправили в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимых лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению Навального опровергли.

В связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз , их активы и средства в ЕС замораживаются. РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за отравления Навального. Американское издание Times также написало, что Навального пытались отравить во второй раз перед отправкой в Германию.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина.