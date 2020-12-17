Нардепы назначили Шкарлета министром образования и науки
Профильный комитет вынес вопрос его назначения на усмотрение зала.
Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Он был исполняющим обязанности министра с июня 2020 года.
За проголосовали 226 нардепов. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов.
Перед голосованием источники
О том, что Шкарлета будут рассматривать на должность министра, стало известно 15 декабря. Его кандидатуру обсуждали на заседании фракции "Слуга народа", на которой также присутствовал президент.
Сначала источники
В тот же день работники образования написали обращение с требованием не допустить назначения и.о. министра полноценным главой министерства.
Кандидатура Шкарлета на должность министра вызвала общественные споры еще тогда, когда он был ректором Черниговского НТУ.
Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил ему нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра. Комментируя это решение, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".
Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.
3 июля Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате.
Напомним, Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.
Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью
Педагоги и студенты устраивали несколько митингов против Шкарлета. К сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила возле Кабинета Министров.
Вчера профильный комитет не поддержал назначения Шкарлета министром образования и вынес вопрос его назначения на усмотрение зала.