Нардепы назначили Шкарлета министром образования и науки

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Он был исполняющим обязанности министра с июня 2020 года.

За проголосовали 226 нардепов. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов.

Перед голосованием источники LB.ua в парламенте отмечали, что назначение Шкарлета не было точно определено, так как он "слишком токсичен".

О том, что Шкарлета будут рассматривать на должность министра, стало известно 15 декабря. Его кандидатуру обсуждали на заседании фракции "Слуга народа", на которой также присутствовал президент.

Сначала источники LB.ua во фракции ставили под сомнение возможность назначения Шкарлета главой МОН, так как "очень много зашкваров, он очень токсичен". Однако другой депутат утверждал, что "он уже зарекомендовал себя" и голоса найдутся.

В тот же день работники образования написали обращение с требованием не допустить назначения и.о. министра полноценным главой министерства.

Кандидатура Шкарлета на должность министра вызвала общественные споры еще тогда, когда он был ректором Черниговского НТУ.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил ему нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра. Комментируя это решение, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.

3 июля Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате.

Напомним, Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

Педагоги и студенты устраивали несколько митингов против Шкарлета. К сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ . Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила возле Кабинета Министров.

Вчера профильный комитет не поддержал назначения Шкарлета министром образования и вынес вопрос его назначения на усмотрение зала.