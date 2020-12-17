Рада из-за локдауна почти не будет работать в январе

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января.

В январе Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний только одну неделю (25-29 января).

Соответствующий проект постановления №4501 приняли на заседании парламента.

За это решение проголосовали 295 нардепов.

Таким образом, неделю с 11 по 15 января и неделю с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января состоится заседание Согласительного совета.

29 января планируют час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии.

Изменение графика работы парламента обусловлено введением локдауна.

Напомним, в ноябре народные депутаты поддержали предложение внести изменения в план работы Верховной Рады - сократить пленарную неделю до одного дня из-за коронавируса.